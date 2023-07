Independer: Nederlanders steken zich dieper in de schulden

Nederlanders wilden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 15.904 euro lenen. Dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 13 procent meer dan in 2021, becijferde prijsvergelijker Independer. De vergelijkingssite onderzocht tienduizenden leenaanvragen op zijn platform.

Vooral gezinnen met kinderen steken zich in de schulden. Zij vormen bijna de helft (46 procent) van de aanvragen en wilden gemiddeld 16.140 euro lenen.

Gezinnen lenen het vaakst voor een caravan, dan voor een verbouwing van een woning en op nummer drie staat het aanschaffen van een auto. Alleenstaanden willen vaker geld lenen voor meubels of een nieuwe motor, stelt de site.

Ook stellen zonder kinderen proberen relatief vaak een caravan aan te schaffen met geleend geld. Voor deze groep geldt dat eveneens voor vakantiehuisjes en boten.

Independer stelt ook vast dat in Flevoland bijna twee keer zo vaak een lening wordt aangevraagd dan gemiddeld in Nederland. Dat komt vermoedelijk omdat daar relatief veel gezinnen wonen, denkt de prijsvergelijker. In Noord-Holland (gemiddeld 16.869 euro) en Utrecht (16.856 euro) willen mensen de hoogste bedragen lenen.

In Drenthe, Limburg en Groningen werden de laagste bedragen aangevraagd.