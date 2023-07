Netflix en Tesla onderuit op Wall Street na kwartaalcijfers

Netflix en Tesla behoorden donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Videostreamingdienst Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht, maar de omzet en de vooruitzichten vielen tegen. Ook is het volgens het bedrijf nog te vroeg om de gevolgen van de strengere aanpak van het delen van accounts en de introductie van het goedkopere abonnement met reclames te kunnen beoordelen. Het aandeel Netflix, dat dit jaar flink in waarde is gestegen, werd 8 procent lager gezet.

Autofabrikant Tesla, die dit jaar ook fors meer waard is geworden, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. De winstmarge van het bedrijf van miljardair Elon Musk daalde echter door de prijsverlagingen om de vraag naar de elektrische auto’s aan te jagen. Het concern handhaafde wel zijn doelstelling om in heel 2023 circa 1,8 miljoen auto’s te produceren. Het aandeel zakte dik 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de recente sterke opmars. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank na deze maand de rente niet nog verder zal verhogen om de inflatie te bestrijden, zorgde daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 35.217 punten. De hoofdindex sloot woensdag voor de achtste dag op rij hoger. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4564 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 14.295 punten, mede door de koersverliezen van Netflix en Tesla.

Johnson & Johnson (J&J) steeg 3,6 procent. Het farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en verhoogde opnieuw zijn prognoses voor het hele jaar.

IBM won 2 procent. Het techconcern behaalde in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen.

De chipbedrijven Intel, AMD en Nvidia daalden tot 2,9 procent. De grote Taiwanese chipproducent TSMC, die chips maakt voor onder meer Apple en Nvidia, zag voor het eerst in vier jaar de kwartaalwinst dalen. Ook verlaagde het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar doordat consumenten door de hoge inflatie minder geld uitgeven aan elektronica en er minder vraag is naar chips. TSMC, dat ook een notering heeft in New York, zakte 4,3 procent.

De euro was 1,1185 dollar waard, tegen 1,1194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 76,15 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder, op 80,11 dollar per vat.