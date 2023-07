Russische opvolger McDonald’s levert kookolie voor olietankers

De opvolger van McDonald’s in Rusland gaat een samenwerking aan met oliemaatschappij Gazprom Neft om gebruikte kook- en frituurolie van zijn restaurants om te zetten in biobrandstoffen voor olietankers. Daardoor moet de uitstoot van de scheepvaart worden verlaagd.

De opvolger van McDonald’s in Rusland heeft de naam Vkusno & tochka, in het Nederlands ‘Lekker en dat is het’. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het Amerikaanse bedrijf vorig jaar vertrokken uit Rusland, maar de restaurants van de fastfoodketen gingen onder een nieuwe Russische eigenaar door.

Er wordt nu een samenwerking aangegaan met de brandstofdochter van Gazprom Neft om gebruikte kookolie om te zetten in biobrandstof voor schepen. Die zal dan worden gemengd met gewone bunkerolie in de haven van Sint-Petersburg. Vkusno & tochka zegt dat het jaarlijks ongeveer 5500 ton aan gebruikte olie verwerkt. Het bedrijf levert al olie voor verwerking tot biobrandstoffen voor onder meer het aandrijven van elektrische bussen in Moskou.

Gazprom Neft Marin Bunker, dat de biobrandstof ontwikkelt, zegt dat die brandstoffen alle kenmerken hebben van gewone bunkerolie en toegepast kunnen worden voor de meeste schepen voor zee en rivieren. Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste onderneming in Rusland die werkt aan biobrandstoffen voor de scheepvaart.

Rusland heeft gezegd toegewijd te zijn aan het verlagen van de uitstoot ondanks de oorlog in Oekraïne en de grote spanningen met het Westen.