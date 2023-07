Ryanair wil na oorlog miljarden steken in vliegen naar Oekraïne

Ryanair wil flink gaan investeren in Oekraïne als de oorlog in het land voorbij is. De top van de Ierse budgetmaatschappij was donderdag in Kyiv en heeft daar beloofd meer dan 3 miljard dollar uit te trekken om de luchtvaart in Oekraïne er straks weer snel bovenop te helpen.

Ryanair-baas Michael O’Leary wil binnen acht weken na heropening van het Oekraïense luchtruim weer vluchten van en naar het land aanbieden. Het moet gaan om ongeveer zeshonderd vluchten per week op de vliegvelden van Kyiv, Lviv en Odesa. Daarnaast is Ryanair van plan om elke dag binnenlandse vluchten te gaan uitvoeren tussen die drie luchthavens.

“De snelste manier om de Oekraïense economie weer op te bouwen en te herstellen is met goedkope vliegreizen”, stelt topman O’Leary, die voor zijn bedrijf ook grote kansen ziet in het land. Op een wat langere termijn mikt de maatschappij in Oekraïne op wel 10 miljoen reizigers per jaar. Een en ander betekent dat er tientallen Ryainair-vliegtuigen in het land zullen worden gestationeerd.

“Ryanair was de op een na grootste luchtvaartmaatschappij van Oekraïne vóór de onwettige Russische invasie in februari 2022. Zodra het luchtruim boven Oekraïne weer open is voor commerciële luchtvaart, zal Ryanair weer Oekraïne binnenstormen”, aldus O’Leary. In het verleden vloog Ryanair ook op Charkiv en Cherson. Als de vliegvelden daar weer zijn hersteld wil de topman dit ook weer gaan doen.

Tijdens het bezoek inspecteerde de top van Ryanair ook de staat van Boryspil International Airport bij Kyiv. Zo werd een bezoek gebracht aan de luchthaventerminals en de bagagebanden. Deze zouden allemaal nog “in uitstekende staat” verkeren.

O’Leary is eerder al begonnen met het plannen van een eventuele terugkeer naar Oekraïne. In april zei de topman dat de maatschappij ongeveer zestig Oekraïense piloten en ongeveer tachtig stewards en stewardessen had ingehuurd, voornamelijk op de bases van Ryanair in Polen, in afwachting van de heropening van de markt.