Tesla-topman Musk: prijsdruk bij lithium wordt minder

De sterke prijsstijgingen bij lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s, lijken voorbij. Volgens Tesla-topman Elon Musk is er afzwakking van de prijsdruk te zien bij lithium en andere grondstoffen voor elektrisch rijden.

Musk had vorig jaar nog geklaagd over de hoge prijzen voor lithium. “De prijzen waren toen voor enige tijd absoluut gestoord”, aldus Musk bij een toelichting op de kwartaalcijfers van Tesla tegen analisten. Door de hoge kosten was het volgens hem moeilijk om de uitgaven van Tesla te beperken. Naast lithium zijn ook grondstoffen als kobalt en nikkel, die eveneens veel worden gebruikt in batterijen, in prijs gedaald.

Karn Budhiraj, die bij Tesla verantwoordelijk is voor toeleveringsketens, verklaarde dat die prijsdaling zich vertaald in duizenden dollars aan lagere kosten per auto. Hij stelt dat Tesla nu langere termijncontracten wil aangaan met toeleveranciers om die lagere prijzen vast te leggen.

Tesla is ook bezig met de bouw van een eigen fabriek voor de raffinage voor lithium in de Amerikaanse staat Texas om zo minder afhankelijk te worden van externe leveranciers en schommelingen op de markt. Volgens Musk verloopt de ontwikkeling van die faciliteit voorspoedig. China is momenteel de grootste speler ter wereld bij de raffinage van lithium.

Musk verklaarde verder dat Tesla mogelijk door kan gaan met het verlagen van de prijzen van zijn auto’s als de rentes blijven stijgen. Het bedrijf is al bezig met een prijzenslag om zo meer klanten te lokken, maar daardoor staat wel de winstmarge onder druk.