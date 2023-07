Vattenfall boekt minder winst door afwaardering windenergie

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft in het eerste halfjaar van 2023 minder winst geboekt. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, moest onder meer een flinke afschrijving doen op het gebied van windenergie op zee. Ook had het bedrijf last van de gedaalde elektriciteitsprijzen.

De nettowinst kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 6,9 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 600 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de winst nog ruim 10 miljard kronen. Het besluit van Vattenfall om te stoppen met de ontwikkeling van het offshore windenergieproject Norfolk Boreas in het Verenigd Koninkrijk had een negatieve impact op de winst van 5,5 miljard kronen. Het bedrijf haalde daarentegen wel een hoger rendement uit het Zweeds Nucleair Afval Fonds.

De omzet nam wel flink toe tot 158,5 miljard kronen (zo’n 13,8 miljard euro), van 108 miljard kronen in de eerste helft van 2022. In vergelijking met 2022 zijn de elektriciteitsprijzen volgens Vattenfall in Scandinavi├ź bijna gehalveerd. De elektriciteitsprijzen begonnen vorig jaar flink te stijgen na de Russische invasie van Oekra├»ne in februari 2022, maar zijn inmiddels weer flink gedaald. Het bedrijf wist de dalende marktprijzen echter deels op te vangen met zogeheten hedgecontracten, waarmee prijsdalingen kunnen worden afgedekt.

Op het Europese vasteland waren de elektriciteitsprijzen ook aanzienlijk lager, wat een negatieve impact had op met name het resultaat van het segment windenergie. Hoewel de vraag naar fossielvrije elektriciteit volgens het bedrijf groter is dan ooit, is de markt voor offshore windenergie uitdagend. De hogere inflatie en kapitaalkosten raken de hele energiesector, maar de geopolitieke situatie heeft de offshore windsector en zijn toeleveringsketen in het bijzonder kwetsbaar gemaakt. Over het algemeen verwacht het bedrijf daardoor een kostenstijging tot 40 procent.

Vattenfall heeft wel onlangs het grootste onshore windpark van het bedrijf in gebruik genomen in het Britse South Kyle. Ook heeft het bedrijf de bouw van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid in Nederland voltooid. Het windpark zal een capaciteit hebben die overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens. In de komende maanden wordt de installatie van het windpark afgerond en er worden tests uitgevoerd.