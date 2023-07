Winstval voor Sligro door eenmalige posten

Groothandelaar Sligro Food Group heeft de nettowinst in het eerste halfjaar hard zien dalen tot 1 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar hield het concern onder de streep nog 23 miljoen euro over. De winstval werd vooral veroorzaakt doordat er vorig jaar een grote eenmalige boekwinst in de resultaten zat, maakte het bedrijf bekend.

Daarnaast werd de winst in het afgelopen halfjaar gedrukt door aanloopverliezen van de groothandelswinkels van Metro in BelgiĆ«, die Sligro overnam. De operationele winst van Sligro, exclusief het effect van boekwinsten, ging omhoog tot 54 miljoen euro. Dat was in de eerste zes maanden van 2022 49 miljoen euro. “Als we door enkele incidentele eenmalige baten en lasten heen kijken, zien we een mooie verbetering van de operationele resultaten”, stelt Sligro in een toelichting.

De omzet van Sligro steeg met ruim 24 procent tot 1,4 miljard euro.

De opstart en ontwikkeling van de overgenomen Belgische groothandelswinkels verloopt volgens de onderneming voorspoedig. “De omzet in de voormalige Metrolocaties ontwikkelt zich beter dan verondersteld en de opstartkosten en aanloopverliezen zijn veel lager dan gedacht”, aldus Sligro.

Het bedrijf voorziet dat de omzetontwikkeling van de afgelopen maanden vastgehouden kan worden. “Ons doel is om ook dit jaar de markt te verslaan en in zowel Nederland als BelgiĆ« onze marktpositie te verstevigen.”