Zuid-Afrika: meer dan 40 landen willen lid worden van BRICS

Meer dan veertig landen willen lid worden van het samenwerkingsverband BRICS dat nu nog bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Dat zei een Zuid-Afrikaanse diplomaat die verantwoordelijk is voor de relaties binnen het blok. Volgende maand vindt in Johannesburg een top plaats van de BRICS-landen.

Op de top die plaatsvindt van 22 tot en met 24 augustus wordt onder meer gepraat over uitbreiding van het samenwerkingsverband. Zuid-Afrika wil dat de BRICS-groep een sterke tegenhanger wordt van de westerse landen op geopolitiek en economisch gebied. Het Afrikaanse land is de huidige voorzitter van de BRICS-alliantie.

Landen als Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kazachstan, Iran, Egypte, Argentinië, Egypte en Indonesië hebben of al een formele aanvraag gedaan om lid te worden van de BRICS-groep of interesse getoond in een lidmaatschap, aldus Zuid-Afrika.

De Russische president Vladimir Poetin zal de BRICS-top niet bijwonen. Hij stuurt zijn buitenlandminister Sergej Lavrov. De landen hebben dat in gezamenlijk overleg besloten, aldus het kantoor van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.

Zuid-Afrika is als lid van het Internationaal Strafhof (ICC) verplicht Poetin te arresteren als hij het land betreedt. Het hof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Volgens het kantoor van Ramaphosa wordt de top wel bijgewoond door de leiders van de vier andere BRICS-landen.