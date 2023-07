Amazon bouwt faciliteit voor satellieten bij NASA in Florida

Amazon zet een groot gebouw van 120 miljoen dollar neer bij NASA’s Kennedy Space Center in Florida, naast alle installaties voor de lancering van raketten. Het webwinkelconcern wil op de locatie satellieten voor zijn Project Kuiper klaarmaken voor vertrek naar de ruimte.

Dat project is Amazons antwoord op het snelle internet via satellieten van Elon Musks SpaceX, dat de naam Starlink draagt. Amazon had eerder al aangekondigd meer dan 3200 satellieten in een baan om de aarde te willen brengen. Dat moet gebeuren in zo’n tachtig lanceringen. In april vorig jaar heeft Amazon hiervoor al contracten getekend met het Europese Arianespace, Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos en United Launch Alliance (UAL).

Amazon is in januari al begonnen met de bouw van de nieuwe locatie en is van plan die eind 2024 af te ronden, zo is bekendgemaakt. SpaceX heeft al satellieten operationeel en is op dit gebied verreweg de grootste speler. Maar er zijn meer partijen die werk willen maken van snel internet via satellieten. China is bijvoorbeeld van plan om hiervoor wel 13.000 satellieten te lanceren, terwijl het Canadese Telesat mikt op 300 stuks en de Duitse start-up Rivada op 600.

De naam Project Kuiper is een verwijzing naar de Kuipergordel, een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren negentig worden aangetoond.