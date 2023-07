Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verder omlaag op Damrak

ASML, Besi en ASMI gingen vrijdag verder omlaag op het Damrak. Een dag eerder raakten de chipbedrijven al tot 5,7 procent aan waarde kwijt. De koersval volgde op een tegenvallend kwartaalbericht van de grote Taiwanese chipproducent TSMC. Die belangrijke klant van de machines van ASML ging vrijdag verder omlaag op de beurs in Taipei.

ASML zakte 1,5 procent. Analisten van de Franse bank Société Générale verlaagden het advies voor het aandeel. ASMI verloor 1,3 procent en Besi daalde 0,4 procent. Beleggers verwerkten daarnaast de forse koersdaling van de Amerikaanse techbeurs Nasdaq, die donderdag ruim 2 procent verloor door zware koersverliezen van Netflix en Tesla. De Dow-Jonesindex eindigde daarentegen 0,5 procent hoger op 35.225,18 punten. De hoofdindex sloot daarmee voor de negende dag op rij hoger en boekte daarmee de langste winstreeks sinds 2017.

Op de beurs in Frankfurt ging SAP 5 procent onderuit na publicatie van de resultaten. De totale omzet van de grootste softwaremaker van Europa steeg conform verwachting met 8 procent, maar de omzet van zijn belangrijke clouddivisie viel tegen. Ook verlaagde SAP de omzetverwachting voor de cloudtak voor het hele jaar.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 769,60 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 924,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index bleef ongewijzigd, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in juni.

Verzekeraar NN Group (plus 1,5 procent) profiteerde van een positief analistenrapport van de Duitse investeringsbank Berenberg en ging aan kop in de AEX. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich (min 2 procent) sloot de rij na een adviesverlaging door de Amerikaanse bank JPMorgan.

Wereldhave steeg bijna 4 procent. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten en de resultaten stijgen in de eerste jaarhelft. De stijging van de huurinkomsten was te danken aan de koppeling van de huren aan de inflatie. Ook wist het bedrijf de kosten terug te dringen.

Beter Bed won 0,2 procent na publicatie van de resultaten. De beddenverkoper ontving eerder deze maand een overnamebod van investeerder Torqx. De partijen verwachten de overnamedeal uiterlijk begin volgend jaar af te ronden.

De euro was 1,1136 dollar waard, tegen 1,1142 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 76,39 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 80,38 dollar per vat.