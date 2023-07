Chipmaker TSMC zakt op gemengde Aziatische beurzen

TSMC ging vrijdag verder omlaag op de aandelenbeurs in Taipei. De grote Taiwanese chipproducent, die onder meer chips maakt voor Apple en Nvidia, liet een dag eerder al weten dat de winst in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vier jaar is gedaald. Ook verlaagde de belangrijke klant van chipmachinemaker ASML zijn omzetverwachting voor het hele jaar doordat consumenten door de hoge inflatie minder geld uitgeven aan elektronica en er minder vraag is naar chips.

Het aandeel zakte meer dan 3 procent tot het laagste niveau in zes maanden tijd. Donderdag zorgden de resultaten en vooruitzichten van TSMC al voor flinke koersverliezen in de wereldwijde chipsector.

De algehele stemming op de Aziatische aandelenmarkten was gemengd. Beleggers verwerkten het verlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die ruim 2 procent lager sloot door flinke koersverliezen van automaker Tesla en streamingdienst Netflix die beide met tegenvallende kwartaalberichten kwamen.

De Hang Seng-index in Hongkong wist echter verder te herstellen na de recente zware verliezen in de Chinese techsector en klom 0,7 procent. De grote webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen 1,5 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent won 0,5 procent. De beurs in Shanghai won een fractie.

In Tokio daalde de Nikkei 0,4 procent. De Japanse chipbedrijven gingen opnieuw onderuit door het tegenvallende kwartaalbericht van TSMC. Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakten rond de 5 procent. Techinvesteerder SoftBank had last van de koersverliezen in de Amerikaanse techsector en verloor 0,9 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op de nieuwe Japanse inflatiecijfers. Zo bleek dat de consumentenprijzen in het land vorige maand met 3,3 procent zijn gestegen. Dat was in lijn met de verwachting van economen en iets meer dan het inflatiecijfer van 3,2 procent in mei. De inflatie ligt daarmee vijftien maanden op rij boven de doelstelling van de Bank of Japan, die volgende week opnieuw vergadert over het rentebeleid.

De Kospi in Seoul klom 0,2 procent. In Zuid-Korea daalden de prijzen die producenten vragen voor hun goederen in juni met 0,2 procent op jaarbasis. Dat was voor het eerst sinds november 2020. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent.