Indiase regering blokkeert groot deel rijstexport

De Indiase regering heeft de export van veel rijstsoorten verboden om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen. Die stap van ’s werelds grootste rijstexporteur dreigt de graansoort op de wereldmarkten juist duurder te maken.

Het exportverbod geldt voor alle rijstsoorten behalve basmatirijst, gebroken rijst en sommige soorten voorgekookte rijst. De maatregel raakt volgens persbureau Reuters ongeveer de helft van alle uitvoer vanuit het Aziatische land, dat goed is voor ruim 40 procent van de wereldwijde rijstexport.

De regering van minister-president Narendra Modi hoopt Indiase consumenten te ontzien. Zij zagen de prijzen van rijst volgens de regering met ruim 11 procent stijgen in een jaar tijd.

Andere landen dreigen de dupe te worden, waarschuwt analysebureau Gro Intelligence. Het exportverbod kan “de voedselonzekerheid vergroten in landen die erg afhankelijk zijn van de import van rijst”, schrijft het bureau. Het gaat dan om landen in Afrika en bijvoorbeeld Turkije en Syrië.

Rabobank-analist Oscar Tjakra vreest dat andere grote rijstexporteurs maar weinig overschot hebben om het gat te vullen dat India achterlaat. “Doorgaans zijn Thailand, Vietnam en in zekere zin Pakistan en de Verenigde Staten grote exporteurs”, legt hij uit. “Maar zij zullen niet genoeg voorraden hebben als vervanging.”

De afgelopen weken steeg de prijs voor veel rijstsoorten al tot het hoogste niveau in jaren. Daarbij spelen zorgen over de oogst in Vietnam een rol, waar het weersverschijnsel El Niño voor problemen kan zorgen. In India beschadigde hevige regen jonge gewassen.

Het is niet de eerste keer dat India met exportverboden probeert de binnenlandse prijsstijgingen in te dammen. Vorig jaar beperkte de regering de export van tarwe en rietsuiker.