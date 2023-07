Moederbedrijf Facebook en Instagram bij verliezers op Wall Street

Technologieaandelen leverden vrijdag toch weer aan waarde in op de Amerikaanse beurzen. Onder meer Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moest het ontgelden. Tesla en Netflix gingen daarnaast verder omlaag nadat de Amerikaanse autofabrikant en de streamingdienst een dag eerder al rake klappen hadden gekregen na tegenvallende kwartaalberichten.

Donderdag leed techgraadmeter Nasdaq met een min van 2,1 procent het grootste dagverlies sinds februari 2021 door de zware koersverliezen van Tesla en Netflix. Op de laatste dag voor het weekend zakte de index nog eens 0,2 procent tot 14.032,80 punten. Meta leverde bijna 3 procent in. Tesla zakte dik 1 procent en Netflix verloor ruim 2 procent aan beurswaarde. Dat techbedrijven over een breed front omlaag gingen wijst erop dat beleggers er niet gerust op zijn dat Tesla en Netflix de enige bedrijven zullen blijven die teleurstellende kwartaalresultaten naar buiten brengen.

Maar niet alle techbedrijven deelden in de malaise. Zo won Google-moeder Alphabet bijna 1 procent en bleef de koers van Amazon vlak. Het algehele beeld op Wall Street was uiteindelijk ook tamelijk vlak. De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 35.227,69 punten. De hoofdindex sloot donderdag al voor de negende dag op rij hoger en boekte daarmee de langste winstreeks in zes jaar tijd. De brede S&P 500 ging vrijdag ook licht omhoog, naar 4536,34 punten.

American Express en verfconcern PPG, kwamen ook nog met cijfers. De eerstgenoemde zakte een kleine 4 procent. De Amerikaanse creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. De omzet viel echter tegen. De groei van de uitgaven die consumenten deden met hun creditcards viel daarbij terug tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. PPG, onder meer bekend van merken Histor en Sigma, verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. De concurrent van AkzoNobel verloor desondanks licht aan beurswaarde.