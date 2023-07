Ov-personeel in Italië gaat maandag vier uur staken

Vakantiegangers in Italië moeten maandag rekening houden met stakingen in het openbaar vervoer. De Italiaanse vakbond USB heeft personeel van treinen en trams opgeroepen die dag voor vier uur het werk neer te leggen.

Hoeveel medewerkers gehoor zullen geven aan de oproep, is nog niet duidelijk. De exacte tijden zullen naar verwachting per regio verschillen, aldus de bond. Volgens USB zijn verschillende steden bovendien uitgezonderd van de staking. Dat zijn Pisa, Venetië, Arezzo, Siena, Grosseto, Lodi, Pavia en Bolzano.

Half juli leidden stakingen in Italië nog tot hevige ontregelingen in het trein- en vliegverkeer. Nadat personeel van spoorbedrijven Trenitalia en Italo het werk had neergelegd, was het een paar dagen later de beurt aan luchtverkeersleiders. Die laatste staking leidde tot veel vertraagde en geannuleerde vluchten.