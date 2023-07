Resultaten winkelvastgoedbedrijf Wereldhave vallen goed op Damrak

Winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, bekend van winkelcentra als Eggert in Purmerend en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam na goed ontvangen resultaten. Verder kenmerkte de beursdag zich vooral door een herstel van chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. Zij begonnen de dag met duidelijke koersverliezen maar gingen uiteindelijk met koerswinsten het weekend in.

Wereldhave werd bij de kleinere fondsen bijna 4 procent hoger gezet. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten stijgen dankzij de koppeling van de huren aan de inflatie. Ook wist het bedrijf de kosten terug te dringen.

ASML, Besi en ASMI wonnen tot 1,8 procent en behoorden daarmee tot de grootste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Een dag eerder raakten de chipbedrijven nog tot 5,7 procent aan waarde kwijt. Die koersval volgde op een tegenvallend kwartaalbericht van de grote Taiwanese chipproducent TSMC.

Geholpen door het herstel van de chipbedrijven ging de AEX 0,5 procent hoger de handel uit op 773,75 punten. Speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich kampte met een verkoopadvies door JPMorgan en verloor juist 1,3 procent. Volgens de kenners van de Amerikaanse bank is het aandeel “te duur”. Staalfabrikant ArcelorMittal deed het nog slechter en stond met een min van 1,4 procent onderaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen.

De MidKap, de index voor de middelgrote fondsen aan het Damrak, steeg daarnaast 0,3 procent tot 927,85 punten. De beurs in Parijs won 0,7 procent en de DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent. De graadmeter in Londen ging 0,2 procent vooruit na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in juni.

In Frankfurt trok SAP de aandacht met een koersverlies van ruim 4 procent. De grootste softwaremaker van Europa zag de omzet stijgen, maar de verkopen van zijn belangrijke clouddivisie vielen tegen.

De euro was 1,1117 dollar waard, tegen 1,1142 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 76,68 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 80,61 dollar per vat.