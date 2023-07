Tesla en Netflix verder omlaag op Wall Street na koersval

Tesla en Netflix gingen vrijdag opnieuw omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse autofabrikant en de streamingdienst kregen een dag eerder al rake klappen na tegenvallende kwartaalberichten van beide bedrijven. Het aandeel Tesla leverde vrijdag in de vroege handel 0,2 procent in, na de koersval van bij 10 procent op donderdag. Netflix, dat een dag eerder ruim 8 procent verloor, ging dik 1 procent verder omlaag.

De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq veerde wel op na de forse verliesbeurt een dag eerder. De techindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 14.103 punten. Donderdag leed de Nasdaq met een min van 2,1 procent het grootste dagverlies sinds februari 2021 door de zware koersverliezen van Tesla en Netflix. Dit jaar is de index echter al met zo’n 34 procent gestegen.

De Dow-Jonesindex noteerde vrijdag juist vlak op 34.225 punten. De hoofdindex sloot donderdag voor de negende dag op rij hoger en boekte daarmee de langste winstreeks in zes jaar tijd. De brede S&P 500 ging vrijdag daarnaast 0,2 procent vooruit tot 4544 punten.

American Express zakte zo’n 5 procent. De Amerikaanse creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. De omzet viel echter tegen. De groei van de uitgaven die consumenten deden met hun creditcards viel daarbij terug tot het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Transportbedrijf CSX daalde dik 4 procent en branchegenoot Knight-Swift won bijna 3 procent na kwartaalcijfers. Verfconcern PPG, onder meer bekend van merken Histor en Sigma, verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. De concurrent van AkzoNobel verloor desondanks een fractie aan beurswaarde.

Activision Blizzard zakte 0,1 procent. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC beëindigt een van zijn rechtszaken tegen de overname van gamebedrijf Activision Blizzard – bekend van het populaire schietspel Call of Duty – door Microsoft. Eerder mislukte een poging van de FTC om die overeenkomst ter waarde van 69 miljard dollar via de rechter te blokkeren. De beslissing geeft de toezichthouder, Activision en Microsoft mogelijk de ruimte om te werken aan een compromis. Microsoft noteerde 0,3 procent in de plus.