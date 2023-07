Van Oord voltooit bekabeling windpark Hollandse Kust Noord

Van Oord heeft de installatie en het begraven van de verbindingskabels voor het nieuwe windpark op zee Hollandse Kust Noord afgerond. Het windpark van CrossWind, het samenwerkingsverband van Shell en Eneco, is daarmee weer een stap dichterbij gekomen om eind dit jaar volledig operationeel te zijn.

Van Oord installeerde een web van 69 verbindingskabels met een totale lengte van 140 kilometer. Hollandse Kust Noord ligt 18,5 kilometer uit de kust ter hoogte van Egmond aan Zee. De kabels worden gebruikt om de windturbines met elkaar te verbinden en elektriciteit te transporteren. De Twentsche Kabelfabriek (TKF) leverde de kabels.

CrossWind heeft Van Oord in de arm genomen voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de bouw van het offshore windpark. Zo is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de inkoop, het transport en de installatie van de windturbinefundaties en verbindingskabels, en ook voor het transport en de installatie van de windturbines zelf.

Eerder installeerde Van Oord alle zeventig fundaties voor de grote palen van de windmolens. Momenteel zijn er twee schepen van Van Oord bezig met het installeren van de windturbinegeneratoren. Daarnaast wordt gewerkt aan de elektrische aansluiting van de kabels in de windturbinegeneratoren.

Hoewel de bouw nog in volle gang is, heeft Hollandse Kust Noord al zijn eerste megawattuur groene elektriciteit geproduceerd en geleverd aan het vasteland. In de komende maanden zal de productiecapaciteit steeds verder worden opgevoerd. Als het park helemaal klaar is, kan het jaarlijks 3,3 terawattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is evenveel als 2,8 procent van alle elektriciteit die Nederland per jaar verbruikt.