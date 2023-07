Bronnen: chipsector VS bezorgd over impact exportbeperking China

De Amerikaanse regering moet meer onderzoek doen naar de impact die exportbeperkingen naar China hebben voor de chipindustrie. Dat hebben de topmannen van de drie grootste chipfabrikanten van de Verenigde Staten gevraagd aan het Witte Huis, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Volgens de bronnen zouden de bestuurders ook hebben verzocht een pauze in te lassen, alvorens nieuwe beperkingen worden opgelegd.

Topbestuurders Pat Gelsinger (Intel), Jensen Huang (Nvidia) en Cristiano Amon (Qualcomm) kwamen maandag bijeen in Washington. Daar waarschuwden zij regeringsambtenaren dat de exportbeperkingen de rol van de Verenigde Staten in de wereldwijde chipindustrie dreigen te schaden. Volgens de ingewijden hebben de ambtenaren geluisterd naar de presentaties, maar geen toezeggingen gedaan.

Door de strenge exportregels is het handelen van Amerikaanse chipbedrijven met bedrijven in China een stuk moeilijker. De VS hebben de beperkingen opgelegd om veiligheidsredenen. Zo is de regering bang dat Amerikaanse chips gebruikt zullen worden voor militaire doeleinden. Onder druk van de VS heeft ook Nederland de uitvoer van chiptechnologie beperkt. Daar gaat het om de chipmachines van ASML uit Veldhoven.