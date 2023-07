Adidas weet verlies te beperken door verkoop Yeezy-voorraden

Sportbedrijf Adidas verwacht over dit jaar een operationeel verlies te draaien van 450 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder verwachte 700 miljoen euro. Het verlies wordt beperkt doordat Adidas is begonnen met de verkoop van de voorraad Yeezy-sneakers, die over zijn na de verbroken samenwerking met Kanye ‘Ye’ West.

Toekomstige verkopen van die sneakers kunnen het resultaat van Adidas nog verder verbeteren, meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn voorlopige kwartaalcijfers. Wel heeft Adidas al toegezegd een “aanzienlijk bedrag” van de opbrengst te doneren aan goede doelen. Het geld zou onder meer gaan naar de Anti-Defamation League, een Joodse organisatie die zich inzet tegen antisemitisme.

Adidas verbrak eind oktober vorig jaar de samenwerking met West na antisemitische uitspraken van de rapper. Adidas bleef zitten met een enorme voorraad Yeezy’s, voornamelijk sneakers, ter waarde van 1,2 miljard euro. De eerder verwachte 700 miljoen euro verlies werd verwacht op basis van het afschrijven van die voorraden. De samenwerking met West werd jarenlang gezien als een van de grootste commerciĆ«le successen in de sportkledingindustrie.