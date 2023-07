Bemiddelaars Duitse spoor-cao presenteren vrijdag nieuw voorstel

De bemiddelaars in het cao-conflict tussen de Duitse vakbond EVG en Deutsche Bahn presenteren vrijdag een nieuw cao-voorstel. Of dat voldoende is voor de achterban van de vakbond, en stakingen daarmee van de baan zijn, is wel de vraag. Vakbondsleden moeten namelijk nog stemmen over het voorstel.

De cao-onderhandelingen begonnen in eind februari, maar raakten eind vorige maand in een impasse. Daarop besloot spoorpersoneel twee keer het werk neer te leggen. De stakingen leidden tot de lamlegging van een groot deel van het Duitse spoorwegnet. Uiteindelijk stemde zowel Deutsche Bahn als EVG in met bemiddeling, die medio juli van start ging.

EVG heeft al aangegeven niet te gaan staken totdat de stemmingen over het nieuwe voorstel zijn afgerond. Onder de cao vallen zo’n 180.000 spoormedewerkers.