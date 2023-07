Beurzen Azië overwegend hoger in afwachting rentebesluiten

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië gingen maandag overwegend omhoog. Naast de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers gaat de aandacht van beleggers deze week vooral uit naar de rentevergaderingen van centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentebijeenkomst en zal naar verwachting de rente woensdag met een kwart procentpunt verhogen. Het zou de elfde renteverhoging van de Fed zijn. Beleggers hopen wel dat het voorlopig de laatste rentestap zal zijn.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) zal op donderdag het rentetarief in de eurozone met een kwart procentpunt verhogen. Aan het einde van de week is het de beurt aan de Bank of Japan. Die zal naar verwachting het stimuleringsbeleid en de rente ongewijzigd laten.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de aandelenhandel 1,2 procent in de plus. Uit cijfers van Jibun bank bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie voor de zevende maand op rij is gegroeid. De Japanse autofabrikanten Nissan, Honda en Toyota behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot 3 procent. Elektronicaconcern Sony klom 0,8 procent en Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, steeg 2,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter met een verlies van 1,4 procent. Beleggers bleven bezorgd over het kwakkelende herstel van de Chinese economie en het uitblijven van aanzienlijke steunmaatregelen van Beijing om de economie aan te jagen. Vooral de Chinese techbedrijven gingen omlaag. Webwinkelconcern Alibaba zakte 1,1 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent verloor 1,6 procent. De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak, na een krimp van de economische activiteit in de private sector van het land in juli.

De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. Samsung SDI kreeg er ruim 3 procent bij. De Zuid-Koreaanse accufabrikant gaat samen met autoconcern Stellantis, de eigenaar van onder andere Peugeot en Jeep, een tweede accufabriek bouwen in de Verenigde Staten. Vorig jaar kondigde de twee partijen al aan 2,5 miljard dollar te investeren in een fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in de Amerikaanse staat Indiana. De locatie van de tweede fabriek is nog niet bekend. De Zuid-Koreaanse staalmaker Posco werd 15 procent meer waard, na een recordwinst in het afgelopen kwartaal.