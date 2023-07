Bijna alle statiegeldmachines werken weer na cyberaanval

De meeste problemen bij statiegeldmachines in supermarkten zijn opgelost. Met een nieuw systeem heeft ontwikkelaar Tomra naar eigen zeggen 90 procent van de overlast bij zijn klanten verholpen. Door een cyberaanval konden consumenten bij een klein deel van de supermarkten hun statiegeldflessen en -blikjes niet kwijt.

Volgens Tomra-directeur René Hissink kwam vorige week ongeveer 5 procent van de ruim 4000 automaten van zijn bedrijf in Nederland stil te liggen. Dat geldt nu slechts nog voor enkele. Groter waren de administratieve problemen voor supermarkten. Zij konden de statiegeldflessen en -blikjes wel innemen, maar kregen daar niet direct geld voor. 90 procent van deze problemen is nu ook opgelost, laat Hissink weten.

Tomra, dat inschat dat het ongeveer negen op de tien statiegeldmachines in Nederland beheert, is vrijdag begonnen om een nieuw systeem te installeren. De problemen in de gehackte reguliere technologie konden niet direct worden verholpen. Stapsgewijs worden de systemen aangesloten op de nieuwe technologie. Als alles goed gaat, zijn alle problemen voor klanten binnen een paar dagen opgelost. Directeur Hissink zegt geen idee te hebben hoe groot de financiële schade is van de cyberaanval.

Albert Heijn laat net als vorige week weten dat de impact bij de grootste supermarktketen van Nederland beperkt is. Een klein aantal winkels ervaart nog altijd problemen. Supermarktkoepel CBL, waarbij tal van supers zijn aangesloten, ziet dat de meeste automaten weer werken. “De klant heeft er uiteindelijk weinig van gemerkt en zal er verder ook weinig van merken”, stelt een woordvoerster.