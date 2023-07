Kredietverzekeraar waarschuwt voor faillissementsgolf in retail

Europese retailers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden door de stijgende kosten. Kredietverzekeraar Allianz Trade, die de stand van zaken onderzocht in de sector, waarschuwt dan ook voor een golf van faillissementen. Ondanks de hoge inflatie en het zeer lage consumentenvertrouwen blijven consumenten volgens Allianz wel meer geld uitgeven dan gedacht, maar deze bestedingen zijn niet voldoende om de sector stevig overeind te houden.

De kredietverzekeraar wijst daarbij op grote retailers die recent in de problemen zijn gekomen zoals modemerken Scotch & Soda, de Score Groep en fietsenfabrikant VanMoof. “Volgens onze researchafdeling is de kans op grote faillissementen van bedrijven met een jaaromzet vanaf 50 miljoen euro sterk gestegen”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms.

Vorig jaar gingen volgens Geeroms zestien concerns met een totale omzet van meer dan 5 miljard euro failliet en dit jaar gaat het steeds harder. Alleen al in het eerste kwartaal kwamen volgens hem elf bedrijven in de financiële problemen waarbij 2,4 miljard euro aan omzet verloren ging.

Modeketens, warenhuizen en e-commercespecialisten lopen daarbij het grootste risico. “Juist de grote ketens en merken moeten veel investeren. Vaak hebben ze al een grote schuldenlast. Door de stijgende rente, bovenop alle andere stijgende kosten, wordt het steeds moeilijker om aan de verplichtingen te voldoen”, waarschuwt Geeroms.

Kredietverzekeraar Allianz Trade constateert -in lijn met cijfers van statistiekbureau CBS- dat er in Nederland op een breed front een omzetstijging valt te noteren in de retailsector. Volgens Geeroms komt dat echter puur door prijsverhogingen. “Kijk je naar het volume dan zie je een daling. Met veel retailers gaat het slecht, ook al zien ze hun omzet stijgen. Velen kampen met een hoge voorraad die mogelijk tegen dumpprijzen de markt op moet. Per saldo gaan ze er op achteruit.”

De retailsector heeft volgens Geeroms ook genoeg andere zorgen, zoals het tekort aan personeel, de stijgende lonen en de hogere energiekosten. Voor veel producten zijn die hogere kosten niet zomaar door te berekenen aan klanten want dat kan omzet en marktaandeel kosten. Ook is de aanvoer van producten sinds de coronapandemie een heet hangijzer. Veel retailers zoeken daardoor oplossingen dichter bij huis. “Maar ook dat heeft direct prijs- en margegevolgen. Als jouw concurrent goedkoop in Azië blijft inkopen dan leg je het af.”