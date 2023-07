Mattel profiteert op Wall Street van bioscoopsucces Barbie

Barbie-fabrikant Mattel behoorde maandag tot de stijgers op Wall Street. Het bedrijf profiteerde van het goede openingsweekend van de nieuwe Barbie-film in de Verenigde Staten. Samen met de bioscopen in Canada bracht de ticketverkoop 155 miljoen dollar op. Het aandeel steeg kort na de opening van de beurzen in New York met een kleine 2 procent.

Ook in Nederland is de film populair: in de eerste vier dagen na de release was hij in ons land al door 250.000 mensen bekeken. De komedie met actrice Margot Robbie in de titelrol draait nu in Nederland in 161 bioscoopzalen. In de film van regisseur Greta Gerwig ontdekt de wereldberoemde pop dat er naast haar barbiewereld een ├ęchte wereld bestaat waar mannen en vrouwen nog lang niet gelijk zijn.

Beleggers maken zich daarnaast op voor een drukke cijferweek. Zo komen onder meer de grote Amerikaanse techconcerns Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms deze week met hun resultaten. De aandacht gaat verder uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat voor woensdag op het programma staat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de plus op 35.319 punten. De hoofdindex sloot vrijdag voor de tiende dag op rij hoger. Dat is de langste winstreeks sinds 2017. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4550 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij tot 14.060 punten.

Muziekstreamingdienst Spotify verloor een kleine 6 procent. Het van oorsprong Zweedse bedrijf, met een beursnotering in New York, kondigde een prijsverhoging van zijn abonnementen aan. In Nederland gaan de prijzen met 1 tot 3 euro per maand omhoog.

Tesla (min 0,9 procent) behoorde maandag opnieuw tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s werd door analisten van de Zwitserse bank UBS van de kooplijst gehaald. Het bedrijf van miljardair Elon Musk raakte in de afgelopen twee handelsdagen al zo’n 11 procent aan waarde kwijt na het tegenvallende kwartaalbericht van vorige week.

De euro was 1,1083 dollar waard, tegen 1,1117 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 77,61 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 81,61 dollar per vat.