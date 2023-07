Milieuorganisatie krijgt ook in nieuwe zaak tegen Shell ongelijk

Ook in een nieuwe poging bij de rechter is het milieuorganisatie ClientEarth niet gelukt om Shell-directeuren ertoe te dwingen om de CO2-uitstoot sneller omlaag te brengen. Na het verhaal van de klimaatbeweging te hebben gehoord, oordeelde een rechtbank in Londen opnieuw dat de zaak tegen het olie- en gasconcern te zwak is. Dat deed de rechter eerder al in mei. ClientEarth gaat nu tegen de nieuwe uitspraak in beroep.

ClientEarth, zelf in bezit van enkele Shell-aandelen, stapte namens aandeelhouders van het bedrijf naar de rechter. De milieubeweging vindt dat de klimaatplannen van Shell niet ambitieus genoeg zijn en wil de directeuren daarvoor verantwoordelijk houden. De rechter oordeelde dat bij het voeren van zulk beleid veel concurrentieoverwegingen komen kijken, waar een jurist geen oordeel over kan vellen.

ClientEarth mocht na de eerste keer dat de rechter had besloten de zaak niet te behandelen zijn standpunt nog mondeling komen toelichten. Ook na de nieuwe afwijzing ziet de groep nog mogelijkheden om zijn gelijk te halen. Shell laat weten dat de aanklacht “fundamenteel onjuist is” en voelt zich hierin gesteund door de rechter.

De rechtbank in Den Haag oordeelde in 2019 al dat de multinational meer moet doen om de CO2-uitstoot die hij veroorzaakt te verminderen. In 2030 moet die totale uitstoot met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van 2019. Shell ging in beroep, de zaak voor het gerechtshof moet nog beginnen.