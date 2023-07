Philips onderuit in licht lagere AEX na kwartaalcijfers

Philips ging maandag onderuit in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Het zorgtechnologiebedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Topman Roy Jakobs verklaarde daarnaast tevreden te zijn met de gang van zaken, ondanks de onzekere economische omstandigheden. Philips zag het aantal orders echter voor het vierde kwartaal op rij afnemen en beleggers stuurden het aandeel bijna 6 procent omlaag.

Philips zei verder dat de afhandeling van de terugroepactie van slaapapneu-apparaten de hoogste prioriteit blijft. Volgens het bedrijf is het overgrote deel van die apparaten inmiddels is vervangen. De terugroepactie heeft Philips al veel geld gekost voor reparaties, maar ook mogelijke schadeclaims kunnen duur uitvallen.

De algehele stemming op de Europese beurzen was terughoudend. Beleggers wachten op de rentebesluiten van de centrale banken later deze week. Zo begint de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag bijeen. Zowel in de Verenigde Staten als de eurozone zullen de rentetarieven vrijwel zeker met een kwart procentpunt worden verhoogd.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 771,59 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 925,79 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

Naast Philips kwam ook KPN met cijfers. Het telecomconcern deed in het tweede kwartaal vooral goede zaken op de zakelijke markt. Ook bij mobiele telefonie kreeg het bedrijf er klanten bij. Door kosten te besparen wist KPN de nettowinst eveneens op te voeren. Het aandeel won 0,1 procent. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,5 procent.

Ryanair zakte 4,6 procent in Dublin. De Ierse budgetvlieger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. Ryanair stelde wel zijn verwachting voor het aantal te vervoeren passagiers dit jaar neerwaarts bij door vertragingen van de levering van nieuwe toestellen door vliegtuigfabrikant Boeing. Ook overweegt Ryanair om zijn prijzen deze winter te verlagen doordat consumenten prijsbewuster zijn geworden door de hoge inflatie.

De euro was 1,1122 dollar waard, tegen 1,1117 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 76,70 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 80,69 dollar per vat.