Spotify maakt abonnementen 1 tot 3 euro per maand duurder

Een Spotify-abonnement wordt 1 tot 3 euro per maand duurder. Wie nu een individueel abonnement zonder reclames afsluit, betaalt direct al 10,99 euro in plaats van 9,99 euro per maand. Bestaande gebruikers van de muziekstreamingdienst krijgen een e-mail waarin wordt aangekondigd dat hun rekening pas over minstens een maand omhooggaat.

Ook andere abonnementen van de streamingdienst worden duurder. Studenten zijn 5,99 in plaats van 4,99 euro kwijt. Een gezinsabonnement, waar tot zes deelnemers onder kunnen vallen, gaat 17,99 euro per maand kosten in plaats van 14,99 euro. Een abonnement voor twee personen kostte eerst 12,99 euro, daar komt nu 2 euro bij.

Spotify voert de prijsverhoging door in tientallen landen, waaronder Nederland. Volgens de van oorsprong Zweedse dienst is dat nodig om te kunnen blijven innoveren. Lange tijd bleven de prijzen van Spotify gelijk. Concurrenten Apple en Amazon maakten hun abonnementen voor muziek en audio eerder al duurder.