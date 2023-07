Staatsmedia: Chinese leiders zien nieuwe uitdagingen economie

De hoogste leiders van China zien dat de economie van hun land voor “nieuwe moeilijkheden en uitdagingen” staat. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV die verslag deed van de jaarlijkse vergadering van het Politburo. Dat is het hoogste besluitorgaan van de Communistische Partij.

Tijdens die vergadering, die wordt geleid door president Xi Jinping, wordt de economische situatie besproken. De uitdagingen en moeilijkheden waar China voor staat zijn “voornamelijk het gevolg van onvoldoende binnenlandse vraag, operationele problemen voor sommige bedrijven, hoge risico’s en verborgen gevaren op belangrijke gebieden, en een complexe en ernstige externe omgeving”, stelt de staatsomroep.

China kampt met grote economische uitdagingen, waaronder het dreigende vooruitzicht van deflatie, dalende exporten en een crisis in de vastgoedsector. De roep om meer steunmaatregelen door de Chinese overheid om het afzwakkende herstel van de coronapandemie aan te jagen, neemt dan ook steeds meer toe.

Volgens cijfers van het Chinese statistiekbureau is de economie in China in het tweede kwartaal met 6,3 procent op jaarbasis gegroeid. Dat was lager dan economen hadden verwacht. “Hoewel de economie herstelde in het tweede kwartaal, zijn de wereldwijde politieke en economische situaties gecompliceerd. Ook zijn het herstel en de ontwikkeling van de binnenlandse economie nog steeds niet solide”, verklaarde het Chinese statistiekbureau vorige week, bij de presentatie van de economische cijfers.