Tesla vindt weer weg omhoog op afwachtend Wall Street

Tesla is maandag tussen de stijgers geëindigd op de aandelenbeurzen van New York. Daarmee heeft de elektrische autofabrikant weer de weg omhoog gevonden, na de laatste twee handelsdagen zo’n 11 procent aan waarde te zijn kwijtgeraakt. Beleggers leken te spreken over de resultaten van Tesla op de internationale markten.

Het aandeel won 3,5 procent. Dat gebeurde nadat het bedrijf van miljardair Elon Musk bekend had gemaakt dat de omzet buiten de Verenigde Staten en China in het tweede kwartaal meer dan verdubbeld is, tot bijna 7,9 miljard dollar. Thuismarkt de VS blijft vooralsnog de grootste bron van inkomsten, maar daar stagneerde de omzet in de periode van april tot en met juni.

Beleggers deden het verder rustig aan, terwijl ze zich opmaken voor een drukke week vol kwartaalcijfers. Op de planning staan onder meer grote Amerikaanse techconcerns als Microsoft, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Google-moederbedrijf Alphabet. Daarnaast komt de Amerikaanse centrale bank woensdag met een nieuw rentebesluit. De Fed heeft al aangegeven de rente met een kwart procentpunt te gaan verhogen, na de korte pauze in juni.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 0,5 procent hoger op 35.411,24 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4554,64 punten en techgraadmeter Nasdaq noteerde een plus van 0,2 procent tot 14.058,87 punten.

Barbie-fabrikant Mattel steeg 1,8 procent. Het bedrijf profiteerde van het goede openingsweekend van de nieuwe Barbie-film in de Verenigde Staten en Canada. Daar leverde de ticketverkoop zo’n 162 miljoen dollar op, volgens marktmeter Comscore. Ook in Nederland is de film met actrice Margot Robbie in de titelrol populair. In de eerste vier dagen na de release was hij in ons land al door 250.000 mensen bekeken.

AMC Entertainment werd 33 procent meer waard. Het aandeel reageerde op het nieuws dat een Amerikaanse rechter de voorgestelde schikking over het aandelenuitgifteplan van de bioscoopketen heeft geblokkeerd. In februari werd AMC aangeklaagd vanwege zijn plan om preferente aandelen om te zetten in gewone aandelen en miljoenen nieuwe aandelen uit te geven. Het bedrijf hoopte met het plan meer dan 5 miljard dollar aan schulden af te lossen en een faillissement te voorkomen.

De euro was 1,1061 dollar waard, tegen 1,1078 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 78,90 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 82,89 dollar per vat.