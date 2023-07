Vogeltje Twitter maakt plaats voor X op website

De naamswijziging van Twitter naar X heeft nu ook de site van de berichtendienst bereikt. Het bekende logo met het blauwe vogeltje is daar verdwenen en in de plaats ervan is een X te zien. Eigenaar Elon Musk praat al langer over een ‘alles-app’ met de naam X waar Twitter onderdeel van uit moet gaan maken. Klanten kunnen daar bijvoorbeeld bankieren en winkelen, maar ook berichten naar elkaar sturen.

Met de wijziging komt een einde aan meer dan tien jaar waarin Twitter een vogel als logo had. De naam van het in 2006 opgerichte bedrijf verwijst naar het geluid van zingende vogels. Het originele Twitter-logo werd in 2012 ontworpen door drie mensen. Een van hen, Martin Grasser, tweette dat het logo “ontworpen was om simpel, evenwichtig en leesbaar te zijn, ook als het zeer klein is”. Hij vergeleek het logo in die zin met een kleine ‘e’.

Een bericht op Twitter wordt al jaren een tweet genoemd. Die naam werd verzonnen bij de ontwikkeling van Twitterrific, een app voor Twitter. In eerste instantie kozen de ontwikkelaars voor ’twit’, maar dat werd begin 2007 al tweet en die naam sloeg ook buiten die app aan. Musk schreef dit weekend in een tweet dat een nieuw bericht nu een ‘X’ gaat heten.

De website twitter.com werkt nog wel steeds. Maar ook X.com verwijst nu naar de berichtendienst.

Op Twitter is het hashtag #goodbyetwitter populair. Gebruikers hebben kritiek op het nieuwe logo.