Chinese beurzen fors hoger na belofte meer steunmaatregelen

De Chinese beurzen gingen dinsdag flink vooruit. Beleggers reageerden verheugd op de belofte van het politbureau, het hoogste bestuursbureau van de Communistische Partij, om de economie aan te jagen en de noodlijdende vastgoedsector te ondersteunen. De hoogste leiders van China verklaarden tijdens de jaarlijkse vergadering van het bureau dat de economie voor “nieuwe moeilijkheden en uitdagingen” staat en meer steun nodig heeft. Zo wil het land onder meer de binnenlandse vraag stimuleren.

De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er tussentijds 3,2 procent bij. De Chinese projectontwikkelaars schoten omhoog door het vooruitzicht van meer steun voor de vastgoedsector, die al jaren in een crisis zit. Longfor Group en Country Garden Services Holdings werden ruim een vijfde meer waard.

Ook in de Chinese techsector werden flinke winsten geboekt. De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen 4,6 en 6,7 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent klom bijna 4 procent. De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s Xpeng en Nio dikten 11 en 9 procent aan. De beurs in Shanghai won 1,9 procent.

De Kospi in Seoul klom 0,1 procent. De Zuid-Koreaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,9 procent op jaarbasis. Dat was iets beter dan economen vooraf hadden verwacht. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent.

In Tokio daalde de Nikkei 0,3 procent. Japanse beleggers namen wat winst in afwachting van de rentebesluiten van de centrale banken in de Verenigde Staten, Europa en Japan later deze week. Mitsubishi Motors steeg 6 procent. De autofabrikant overweegt te investeren in Ampere, de tak van elektrische auto’s van zijn Franse partner Renault. Nissan, de grootste aandeelhouder van Mitsubishi en ook een partner van Renault, klom 5,9 procent.