Halvering nieuwe orders voor chiptoeleverancier ASM International

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft opnieuw minder orders ontvangen door de zwakke vraag uit de markt. De orderontvangst kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op bijna 486 miljoen euro. Dat is bijna een halvering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Topman Benjamin Loh verwacht bovendien niet dat de vraag zich dit jaar zal herstellen.

Het bedrijf uit Almere levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. ASMI ontving in het eerste kwartaal ook al minder nieuwe orders door de afzwakkende marktomstandigheden in de chipindustrie. Zo zijn grote chipbedrijven voorzichtiger geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit en daar hebben toeleveranciers als ASMI last van.

De inkomsten stegen in de maanden april tot en met juni wel, met 21 procent tot bijna 670 miljoen euro. Dat is in lijn met de verwachtingen. Die lagen in een bandbreedte van tussen de 650 miljoen en 690 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van ruim 151 miljoen euro, iets minder dan de ruim 160 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022.

Loh schat in dat het aantal nieuwe bestellingen ook in het derde kwartaal lager zal uitvallen in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. “Zij het niet zo uitgesproken als in het tweede kwartaal”, aldus de ASMI-topman. “Onze prognose voor de tweede jaarhelft is ongewijzigd, we verwachten nog steeds een omzetdaling van 10 procent of meer ten opzichte van de eerste jaarhelft, op basis van de huidige zichtbaarheid en bij constante wisselkoersen.” Voor de rest van dit jaar gaat Loh uit van een lichte stijging vergeleken met 2022.