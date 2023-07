Luchtvaart in cassatie tegen krimp Schiphol

Verschillende luchtvaartmaatschappijen gaan in cassatie tegen de krimp op luchthaven Schiphol, meldt KLM. De stap volgt op het hoger beroep, waarin het gerechtshof oordeelde dat de Staat de juiste procedures heeft doorlopen om het aantal vluchten in het vliegseizoen 2023/2024 te verlagen van 500.000 naar 460.000. Onder meer Delta Airlines, easyJet, Corendon en TUI Fly zetten samen met KLM de stap naar de Hoge Raad. Ook de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA doet mee.

Volgens de luchtvaartmaatschappijen en IATA leidt de uitspraak van het gerechtshof tot “onduidelijkheid en daarmee onzekerheid voor reizigers en de sector”. Ook is de uitspraak volgens de maatschappijen in strijd met nationale en internationale regelgeving. “Het is daardoor onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol. Het is voor alle betrokken partijen belangrijk dat deze duidelijkheid er komt.”

De stap naar de cassatierechter is een nieuw moment in een gerechtelijk proces dat begon met een kort geding tegen de Staat. De luchtvaartsector was het niet eens met de krimpplannen van de overheid voor Schiphol. De rechter oordeelde in eerste aanleg dat de Staat de Europese regels had moeten volgen om de krimp door te voeren. Die stellen dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol, waar dan eerst nog andere maatregelen uit moeten volgen.

De Staat ging in beroep tegen die uitspraak. Het gerechtshof oordeelde vervolgens dat het hier om een tijdelijke maatregel gaat die de Staat op deze manier wel kan invoeren zonder dat die Europese regels van belang zijn. Ook ging de rechter mee in het verweer van de Staat dat er een gedoogsituatie was voor het hogere aantal vluchten, want eigenlijk zijn er maar 400.000 vluchten per jaar toegestaan. Het hof stelde dat de luchtvaartmaatschappijen er “geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft”.

Luchtvaartmaatschappijen betwijfelden eerder nog of het terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol voor het komende vliegseizoen wel haalbaar is. Zo zou de planning allang gemaakt zijn, waardoor snijden op korte termijn lastig is, stelde branchevereniging BARIN.