Moederbedrijf Louis Vuitton sponsor van Olympische Spelen Parijs

Het Franse concern voor luxeartikelen LVMH wordt een grote sponsor van de Olympische Zomerspelen in Parijs volgend jaar. Het is voor het eerst dat het moederbedrijf van onder meer modemerk Louis Vuitton een internationale sportcompetitie meefinanciert. Financieel persbureau Bloomberg schrijft op basis van bronnen dat Louis Vuitton Moët Hennessy (LMVH) nu de grootste sponsor van de Spelen is.

De deal betekent dat de medailles waar de sporters mee naar huis gaan ontworpen worden door juwelenmerk Chaumet, een dochterbedrijf van LVMH. Gasten van het evenement zullen dranken van Moët Hennessy geschonken krijgen. LVMH investeert in totaal 150 miljoen euro in de Olympische en Paralympische Spelen.

Geruchten over de sponsoring van de Zomerspelen deden al maanden de ronde. LVMH sluit aan in een rijtje sponsors, waaronder telecombedrijf Orange, luchtvaartmaatschappij Air France-KLM en supermarktketen Carrefour.

LVMH is ontstaan uit fusies van champagnebedrijf Moët & Chandon, cognacproducent Hennessy en modemerk Louis Vuitton. Het conglomeraat bereikte afgelopen april een marktwaarde van ruim 450 miljard euro. Topman van het bedrijf Bernard Arnault is een van de rijkste mensen ter wereld.

De Olympische Zomerspelen worden volgend jaar van 26 juli tot 11 augustus gehouden in Parijs. De Paralympische Spelen zijn van 28 augustus tot 8 september.