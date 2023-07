Moederbedrijf van DAF meldt recordwinst in tweede kwartaal

Het moederbedrijf van vrachtwagenmaker DAF heeft in het tweede kwartaal een recordwinst behaald. Het Amerikaanse PACCAR hield 1,2 miljard dollar over, zo’n 70 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

PACCAR, dat in de Verenigde Staten ook de merken Kenworth en Peterbilt heeft, behaalde ook een recordomzet van 8,9 miljard dollar, 24 procent meer dan een jaar geleden. Het concern verklaart de goede resultaten doordat klanten hun wagenpark willen vervangen voor zuiniger modellen. DAF produceert naar eigen zeggen zeer brandstofzuinige vrachtwagens. Vorig jaar meldde PACCAR ook al recordresultaten.

Eerder dit jaar zette het bedrijf nog 600 miljoen dollar opzij voor het betalen van een schadevergoeding aan klanten van DAF. Die claimden te veel te hebben betaald voor trucks die zij kochten tussen eind jaren negentig en 2011, als gevolg van prijsafspraken tussen DAF en andere vrachtwagenbouwers. Het gereserveerde bedrag werd verwerkt in de resultaten van het eerste kwartaal.