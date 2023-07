Prijsverhogingen en lagere kosten helpen AkzoNobel aan meer winst

Verfproducent AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere winst behaald, vooral geholpen door prijsverhogingen en afzwakkende grondstofkosten. Het bedrijf, bekend van merken als Sikkens en Flexa, zag de omzet wel dalen door negatieve wisselkoersen en een lichte daling van het verkoopvolume. AkzoNobel zei verder de winstprognose voor het gehele jaar opwaarts bij te stellen.

Het aangepast bedrijfsresultaat steeg met 25 procent naar 311 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De omzet daalde met 4 procent tot ruim 2,7 miljard euro. Prijsverhogingen zorgden voor een positieve impact van 5 procent, maar wisselkoerseffecten drukten de omzet met 4 procent en het volume lag 1 procent lager.

Het bedrijf zag zowel de verkoop van decoratieve verven als coatings dalen in het afgelopen kwartaal. “Onze tweede kwartaalresultaten zijn in lijn met de verwachtingen ondanks volatiele markten”, aldus topman Greg Poux-Guillaume in een toelichting. Hij spreekt van solide volumes en robuuste prijsaanpassingen.

Ook ziet AkzoNobel “de eerste effecten van deflatie van grondstofprijzen”. “Dit heeft ons geholpen om de tegenwind van continue zwakte in sommige markten, de negatieve valuta-impact en de aanhoudende inflatie te compenseren”, stelt de topman.

AkzoNobel heeft nu als doel om in heel 2023 een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) te behalen van 1,4 miljard tot 1,55 miljard euro. Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven raming. In het tweede kwartaal bedroeg het aangepast ebitda-resultaat 397 miljoen euro.

Het bedrijf verwacht dat dalende grondstofprijzen een gunstig effect op de winstgevendheid zullen hebben. “Onze halfjaarcijfers bieden een goede basis, waardoor we de prognose voor het hele jaar hebben kunnen verhogen. We zijn op de juiste weg, in markten die nog steeds geraakt zullen worden door macro-economische onzekerheden”, aldus Poux-Guillaume.

Voor heel 2023 rekent AkzoNobel op een verkoopvolume dat ongeveer vlak blijft ten opzichte van vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar daalde de hoeveelheid verkochte producten met 2 procent, maar voor de tweede jaarhelft verwacht het concern een stijging van het verkoopvolume.