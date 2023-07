Russische aanvallen op Odesa stuwen graanprijs

Graan is duurder dan het sinds februari dit jaar is geweest, nu Rusland de Oekraïense havenstad Odesa herhaaldelijk onder vuur neemt. Ook een aanval op havenfaciliteiten in Reni, een plaatsje aan de Donau op de grens met Roemenië, zorgt voor onzekerheid. Oekraïne gebruikte die plaats juist om meer granen via de rivier uit te voeren. De aanvallen begonnen kort nadat Rusland besloot de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties te beëindigen.

Vooral de aanval op Reni is belangrijk, meent Rabobank-analist Michael Magdovitz. Als Oekraïne minder uit kan voeren zal dat in eerste instantie graan treffen, maar ook maïs. Ook de prijs daarvan stijgt de laatste dagen. Oliën kunnen nog wel worden uitgevoerd met de trein of per vrachtwagen, denkt Magdovitz. Maar voor graan is dat niet kostenefficiënt.

Het is nog niet duidelijk of de aanval op Reni de Oekraïense mogelijkheden om graan uit te voeren daadwerkelijk hebben aangetast. Maar het extra risico zorgde al voor een toename van de prijzen. Maandag werd graan op de belangrijke goederenbeurs in Chicago 2,6 procent duurder. Maïs voor levering in december kostte 0,7 procent meer.