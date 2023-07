Topman Unilever verdedigt aanwezigheid van bedrijf in Rusland

Hein Schumacher, die sinds begin deze maand aan het hoofd staat van Unilever, verdedigt de aanwezigheid van het was- en levensmiddelenconcern in Rusland en het betalen van belastingen in het land. Hij stelt dat het doorgaan van de activiteiten van Unilever op de Russische markt de “minst slechte optie” is om te voorkomen dat de divisie wordt genationaliseerd door de Russische staat.

Unilever verkoopt lokaal gemaakte voedsel- en hygiëneproducten in Rusland. Het bedrijf, bekend van merken als Dove, Knorr, Magnum en Rexona, heeft daar circa 3000 werknemers in vier fabrieken en een hoofdkantoor. Het Britse concern heeft wel alle import en export en de kapitaalstromen naar Rusland gestopt en maakt ook geen reclame meer in Russische media vanwege de invasie van Oekraïne.

Critici waaronder Oekraïne beschuldigen Unilever ervan de Russische oorlogsmachine te sponsoren door belastingen te betalen in Rusland. Kyiv heeft Unilever zelfs op een soort schandelijst gezet en er zijn demonstraties geweest van actievoerders bij het hoofdkantoor in Londen uit protest tegen de aanwezigheid in Rusland. Er werd opgeroepen om te vertrekken uit het land.

Schumacher zei in een gesprek met journalisten dat Unilever drie opties heeft voor de Russische activiteiten. De eerste is het sluiten van de divisie, maar dat zou volgens de topman alleen maar leiden tot nationalisatie. De tweede is een verkoop, maar daar is volgens hem nog geen geschikte oplossing voor gevonden omdat de Russische staat hier waarschijnlijk van zou profiteren.

Dan blijft dus de derde optie over: met sterke beperkingen doorgaan in Rusland om zo nationalisatie te voorkomen en lokale werknemers te beschermen. “Die laatste optie is de minst slechte”, aldus Schumacher, die spreekt van een “complexe en belangrijke kwestie”. Unilever stelde bij de cijferpublicatie eerder op de dag dat er wel een risico is dat de Russische activiteiten moeten worden gestopt, met afschrijvingen tot gevolg.

Schumacher zei dat Unilever zich in elk land waar het actief is aan de wet houdt en dus ook belastingen betaalt in Rusland. Vorig jaar zou het gaan om een bedrag van 3,8 miljard roebel, omgerekend circa 38 miljoen euro.

Bij de publicatie van de resultaten maakte Unilever ook bekend dat de Russische activiteiten in de eerste helft van dit jaar goed waren voor 1,2 procent van de totale omzet. Verder heeft de Russische divisie per eind juni bezittingen van 800 miljoen euro op de balans staan.