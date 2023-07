Aandacht voor ASMI en Thuisbezorgd-moeder op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van chipbedrijf ASMI en Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. ASMI zag de omzet stijgen in het tweede kwartaal, maar de nieuwe orders daalden met bijna de helft door de zwakke vraag uit de markt. Topman Benjamin Loh verwacht bovendien niet dat de vraag zich dit jaar zal herstellen.

ASMI ontving in het eerste kwartaal ook al minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het bedrijf uit Almere levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Just Eat Takeaway verwerkte in de eerste zes maanden van dit jaar minder bestellingen dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat begin vorig jaar in veel landen nog coronamaatregelen golden, waardoor vaker maaltijden werden besteld. Verder zijn consumenten door de hoge inflatie wat terughoudender geworden met hun bestellingen. Ook liet het bedrijf weten dat financieel directeur Brent Wissink per mei 2024 opstapt en dat naar een opvolger wordt gezocht.

Buiten het Damrak openden grote Europese bedrijven als luxeconcern LVMH en de banken Deutsche Bank, Santander en UniCredit de boeken. Beleggers verwerken daarnaast de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. De resultaten van Alphabet waren beter dan verwacht, terwijl de omzetverwachting van Microsoft voor het huidige kwartaal tegenviel.

Verder wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurzen bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal vrijwel zeker de rente verder verhogen om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen, na de sterke opleving een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag overwegend verliezen zien.

Basic-Fit zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging door Morgan Stanley. De fitnessketen won een dag eerder nog bijna 3 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,1058 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 79,15 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 83,18 dollar per vat.