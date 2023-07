Airbus blijft productie opvoeren om aan vraag te voldoen

De Europese vliegtuigbouwer Airbus is nog altijd druk bezig de productie op te voeren nu er steeds minder tekorten zijn aan materialen. In de eerste helft van het jaar lukte het Airbus om 316 vliegtuigen af te leveren. En het bedrijf bevestigde zijn doelstelling om heel dit jaar 720 toestellen aan klanten over te dragen.

Dat is belangrijk, want Airbus heeft een propvol orderboek. Alleen al tijdens de luchtvaartshow van Parijs eerder dit jaar kreeg Airbus orders voor meer dan 800 vliegtuigen. Volgens topman Guillaume Fury komt dat door de groei van de luchtvaart, maar ook omdat luchtvaartmaatschappijen sneller investeren in zuiniger vliegtuigen omdat ze daarmee brandstof uitsparen en minder broeikasgassen uitstoten. Bovendien krijgt Airbus pas betaald als een toestel wordt afgeleverd.

De omzet van Airbus kwam in de eerste zes maanden uit op 27,7 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan de 24,8 miljard euro van een jaar eerder. Maar de winst kwam juist 20 procent lager uit, op 1,5 miljard euro. Dat heeft grotendeels te maken met de euro die meer waard is geworden ten opzichte van de dollar. Op contracten die in dollars werden gesloten kreeg Airbus 651 miljoen euro minder binnen.