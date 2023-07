Automerk Porsche krikt winst op dankzij verkoopgroei

Het Duitse automerk Porsche heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere winst en omzet behaald, geholpen door een toegenomen verkoop van SUV-modellen Macan en Cayenne. Maar ook de verkoop van bijvoorbeeld de Porsche 911 en Panamera liep goed.

Het bedrijf uit Stuttgart zag de omzet met 14 procent stijgen tot 20,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De operationele winst nam met bijna 11 procent toe tot bijna 3,9 miljard euro. De onderneming heeft sinds vorig jaar een eigen beursnotering in Frankfurt, maar het bedrijf valt onder autoconcern Volkswagen.

Porsche had eerder al gemeld dat de leveringen in de eerste zes maanden van 2023 met bijna 15 procent waren toegenomen tot 167.354 sportwagens en SUV’s. In alle markten was sprake van groei, met Europa als grootste afzetmarkt. Bij de elektrische Taycan was echter een verkoopdaling te zien vanwege gebrek aan beschikbare onderdelen, aldus Porsche.