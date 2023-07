Barbieverkopen lager bij speelgoedmaker Mattel

Speelgoedconcern Mattel heeft in het tweede kwartaal minder verdiend aan de verkoop van barbiepoppen. Dat iconische speelgoed staat momenteel juist volop in de belangstelling door de film erover die sinds afgelopen week in de bioscopen draait. Topman Ynon Kreiz verwacht dan ook dat de verkopen van Barbie weer aan zullen trekken. In de komende maanden denkt hij de vruchten van de aandacht voor de poppen te kunnen plukken.

De Barbie-film leverde in het openingsweekeinde wereldwijd 356 miljoen dollar op. En dat succes zal zich vertalen in een grotere verkoop van barbiepoppen, maar ook van andere artikelen met de pop erop, denkt Kreiz. Mattel stelde een aantal promotieacties voor het Barbiemerk bovendien uit tot nadat de film zou zijn verschenen.

Kreiz wees er verder op dat Barbie uit een sterke periode komt. Tijdens de coronapandemie verkocht Mattel veel speelgoed omdat ouders die thuis moesten werken hun kinderen bezig wilden houden. Maar toen de lockdowns eindigden hadden Mattel en branchegenoot Hasbro last van de grote voorraden die winkelketens nog hadden van hun speelgoed. Daardoor namen ze in de periode daarna minder af. Maar de voorraden nemen inmiddels stevig af.

Ondanks de daling bij Barbie zette de poppentak van Mattel overigens wel meer om. Poppen van Disney-prinsessen verkochten goed en ook Monster High-poppen vonden gretig aftrek. Verder verkocht Mattel meer Hot Wheels-auto’s. De totale omzet kwam uit op 1,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 980 miljoen euro. Dat was een daling van 12 procent op jaarbasis. De winst bedroeg 27 miljoen dollar tegen 66 miljoen dollar vorig jaar.