Boeing krikt productie 737 MAX op tot 38 per maand

Boeing voert de productie van 737 MAX-toestellen op van 31 naar 38 per maand. Het is een teken dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer de aanhoudende toeleveringsproblemen rond de productie van het vliegtuig weer wat te boven aan het komen is.

Boeing wil de productie later verder opvoeren. Het streven is nu om ergens in 2025 of 2026 maandelijks vijftig toestellen van het type uit de fabriek te laten rollen. Ook bij de 787 Dreamliner zaten verstoringen de productie dwars. Voor dit vliegtuig heeft Boeing de productie inmiddels opgevoerd tot vier per maand. Later dit jaar worden dat er als het goed is vijf per maand om in de komende jaren vervolgens door te groeien naar zo’n tien per maand.

Dat Boeing momenteel alles op alles zet om snel weer meer vliegtuigen te kunnen bouwen hangt samen met het herstel van de vraag naar vliegreizen. Nu de luchtvaart eindelijk uit de coronadip aan het klimmen is willen luchtvaartmaatschappijen hun vloot ook weer uitbreiden.

Maar Boeing staat nog steeds voor uitdagingen, “of het nu gaat om problemen binnen onze eigen fabrieken of buiten onze muren binnen de toeleveringsketen en logistieke routes”, zo verklaart topman Dave Calhoun. Daarmee verwijst hij onder meer naar de recente instorting van een spoorbrug die werd gebruikt voor het vervoer van 737-rompen.

Financieel gezien gaat het ook nog steeds niet zo goed met Boeing. Het concern zette van januari tot en met juni opnieuw een verlies in de boeken. Onder de streep kwam Boeing 574 miljoen dollar tekort. Dat was wel een stuk minder dan het nettoverlies van bijna 1,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg tegelijkertijd met 23 procent tot afgerond 38 miljard dollar.

Boeings 737 MAX werd eerder wereldnieuws door twee vliegtuigcrashes. In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-toestellen in totaal 346 mensen om het leven. Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. Die kwestie kostte het concern vele miljarden dollars maar inmiddels vliegt de 737 MAX overal weer veel rond.