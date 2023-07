Chipbedrijf ASMI en moederbedrijf Thuisbezorgd omhoog op Damrak

Chipbedrijf ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway hoorden woensdag tot de opvallende stijgers op de beurs in Amsterdam. Beide bedrijven kwamen met cijfers die goed vielen. Maar over het algemeen was de sfeer op het Damrak wat bedrukt. Beleggers waren afwachtend voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve. Naar verwachting verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw, na een pauze bij de vorige beleidsvergadering.

ASMI werd 3 procent hoger gezet en was daarmee de sterkste stijger in de AEX-index. De chiptoeleverancier zag de omzet stijgen in het tweede kwartaal, maar de nieuwe orders daalden met bijna de helft doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het bedrijf uit Almere handhaafde wel zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Branchegenoten ASML en Besi verloren daarentegen tot 3,4 procent en stonden in de staartgroep van de AEX. Zorgtechnologieconcern Philips en uitzender Randstad, die eerder deze week met resultaten kwamen daalden ook tot 3,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (plus 6,1 procent) in goede aarde. Ook liet het bedrijf weten dat financieel directeur Brent Wissink per mei 2024 opstapt. Metalenbedrijf AMG, dat nabeurs de boeken opent, stond onderaan in de MidKap met een min van 3,3 procent.

De AEX sloot 0,6 procent in het rood op 775,46 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 932,31 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,4 procent.

Bij de kleinere fondsen steeg TIE Kinetix ruim 55 procent. Het softwarebedrijf kondigde aan al zijn activiteiten te willen verkopen.

Deutsche Bank won 1,4 procent in Frankfurt na beter dan verwachte kwartaalresultaten van de grootste bank van Duitsland. De resultaten van de Spaanse bank Santander (plus 3,1 procent) en de Italiaanse bank UniCredit (plus 0,3 procent) vielen ook in de smaak bij beleggers.

In Parijs zakte LVMH 5,2 procent. Het moederbedrijf achter luxemerken als Louis Vuitton en Christian Dior boekte flink meer winst in de eerste jaarhelft, maar zag de vraag naar zijn producten in de Verenigde Staten afnemen.

De euro was 1,1075 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 79,40 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 83,47 dollar per vat.