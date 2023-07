Federal Reserve gaat rente weer verhogen na korte pauze

De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag de rente weer gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie. Het zal de elfde keer zijn dat de leenkosten in de Verenigde Staten worden opgeschroefd sinds vorig jaar. In juni besloot de centrale bank nog de verhoging van de rente te pauzeren, nadat deze tien keer op rij was verhoogd. Maar die pauze lijkt dus van korte duur te zijn.

De Fed heeft al laten weten de rente vrijwel zeker te gaan verhogen. Een ruime meerderheid van de economen verwacht dan ook dat het rentetarief net als in mei met een kwart procentpunt zal worden opgeschroefd, tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. De rente zou daarmee uitkomen op het hoogste niveau sinds 2001. Het huidige rentetarief is al het hoogste sinds 2007.

Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Het gevaar is wel dat de Amerikaanse economie door de afnemende vraag in een recessie kan belanden. De inflatie in de VS is in juni echter sterk afgekoeld tot 3 procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. De noodzaak om de rente na juli verder te verhogen lijkt daarmee te zijn afgenomen.

De zogeheten kerninflatie, zonder sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen, nam eveneens af, van 5 procent in mei tot 4,8 procent in juni. Deze graadmeter, die erg belangrijk is voor het rentebeleid van de Fed, blijft echter wel hardnekkig hoog. Ook blijkt de grootste economie ter wereld veerkrachtiger te zijn dan gedacht, waardoor de Fed ruimte heeft om de rente verder te verhogen zonder een recessie te veroorzaken. Alle aandacht zal dan ook uitgaan naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over het toekomstige rentebeleid.