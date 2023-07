Google-eigenaar fors hoger op Wall Street, Microsoft zakt

Alphabet behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Google presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, mede dankzij meer inkomsten uit advertenties. Ook de opbrengsten uit clouddiensten namen toe. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 6,8 procent.

Techconcern Microsoft, het bedrijf achter onder meer Windows en Xbox, zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Ook ziet het bedrijf de kosten oplopen door de grote investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel leverde 2,8 procent in.

Naast de stroom van kwartaalcijfers gaat de aandacht vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente vrijwel zeker met een kwart procentpunt verhogen om de inflatie aan te pakken. Het rentetarief in de grootste economie ter wereld zal daarmee uitkomen op het hoogste niveau sinds 2001. Beleggers hopen echter dat Fed-voorzitter Jerome Powell zal laten doorschemeren dat de rente in de komende maanden niet nog verder wordt opgeschroefd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 35.443 punten. De hoofdindex sloot dinsdag voor de twaalfde dag op rij hoger. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4558 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 14.083 punten.

Coca-Cola daalde 0,8 procent. De hogere prijzen die de frisdrankfabrikant vraagt voor zijn producten lijken klanten niet af te schrikken. Het concern verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet voor het hele jaar.

Ook de resultaten van telecomconcern AT&T (min 0,5 procent) en vliegtuigbouwer Boeing (plus 5,2 procent) vielen in de smaak bij beleggers. Wells Fargo steeg 2,8 procent. De bank gaat voor maximaal 30 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

Amazon zakte 1,5 procent na mediaberichten dat de Amerikaanse toezichthouder FTC een mededingingszaak tegen het webwinkelconcern wil starten.

Snap kelderde haast 20 procent na publicatie van de resultaten. Het moederbedrijf van de app Snapchat, waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld, gaf daarbij een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 79,08 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 83,17 dollar per vat.