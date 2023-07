Justitie onderzoekt Heineken om overtreden statiegeldwet blikjes

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar bierbrouwer Heineken. Dat bevestigt een woordvoerster van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie na eerdere berichtgeving van het AD. Heineken heeft mogelijk de wet overtreden door nog niet-statiegeldblikjes op de markt te brengen toen dat niet meer mocht. Justitie kan niets zeggen over de fase waarin het onderzoek zich bevindt of wanneer dat afgerond zou moeten zijn.

Sinds 1 april wordt er statiegeld geheven op blikjes. Drankenproducenten mochten vanaf die datum dan ook geen blikjes zonder statiegeldlogo meer op de markt brengen. Maar Heineken deed dat nog wel en zei dat er een overgangsperiode gold van drie maanden. Bovendien gaf de brouwer aan geen karton en blik te willen verspillen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was echter duidelijk dat er geen overgangsperiode gold. Heineken kreeg daarop een last onder dwangsom opgelegd van maximaal 1 miljoen euro. Dat was voldoende om Heineken zijn gedrag te laten veranderen en de boete hoefde dus niet betaald te worden. Recycling Netwerk Benelux had ondertussen al aangifte gedaan tegen Heineken en het OM zag genoeg aanleiding om de zaak te onderzoeken.