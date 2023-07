Meta veroordeeld tot 12 miljoen euro boete in Australië

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is woensdag in Australië veroordeeld tot een boete van 20 miljoen Australische dollar (ruim 12 miljoen euro) wegens het verzamelen van privédata via een applicatie die juist de privacy van Facebookgebruikers moest vergroten. Ook moet het bedrijf 400.000 dollar betalen om de juridische kosten te dekken van de Australische consumentenautoriteit, die de zaak had aangespannen.

De kwestie draaide om het zogeheten vpn dat Facebook in 2016 en 2017 zijn gebruikers aanbood voor op hun smartphone. Zo’n Virtual Private Network verhult het ip-adres van een internetgebruiker. Facebook adverteerde zijn vpn Onavo als een middel om persoonlijke informatie te beschermen. Ondertussen verzamelde Onavo echter gegevens over locatie, gebruik, bezochte websites en andere applicaties op de telefoon. Facebook gebruikte die informatie weer voor advertentiedoeleinden.

Door dat niet duidelijk te vertellen, zijn consumenten volgens de rechtbank misleid en waren zij niet in staat om een goede afweging te maken. In de uitleg van het vonnis schrijft de rechtbank dat het Meta een miljardenboete had kunnen opleggen, omdat de applicatie in Australië 271.220 keer is gedownload. En voor elke overtreding van het consumentenrecht kan een boete van 1,1 miljoen dollar worden opgelegd. De rechtbank koos er echter voor de kwestie te zien als “een en dezelfde vorm van gedrag”, waardoor de boete lager uitvalt.