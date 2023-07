Peugeot en Jeep-eigenaar Stellantis boekt recordwinst

Autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, heeft in de eerste zes maanden van het jaar een recordwinst behaald. Het Amerikaans-Europese concern, dat zijn hoofdkantoor in Hoofddorp heeft, profiteerde van de hogere verkoopprijzen van zijn voertuigen.

Het bedrijf, dat ook eigenaar is van automerken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge en Maserati, zag de nettowinst in de eerste jaarhelft stijgen met 37 procent tot 10,9 miljard euro. De omzet steeg met 12 procent tot dik 98 miljard euro dankzij goede verkopen in Europa en Noord-Amerika, de belangrijkste markten van Stellantis. Ook in het Midden-Oosten en Afrika was de vraag groter dan het bedrijf had verwacht.

De autofabrikant, die in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler, profiteerde naast de hogere verkoopprijzen ook van de afnemende problemen in de toeleveringsketen, waardoor meer voertuigen afgeleverd konden worden. Ook kostenbesparingen wisten de winst op te krikken.

Topman Carlos Tavares sprak van “uitstekende prestaties”, die het bedrijf zullen helpen om de duurzaamheidsplannen voor de lange termijn te realiseren. Onder het zogeheten Dare Forward 2030-plan van Stellantis moeten elektrische auto’s vanaf 2030 goed zijn voor 100 procent van de verkopen in Europa en de helft van de verkopen vertegenwoordigen in de Verenigde Staten.