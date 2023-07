Prijsverhogingen helpen yoghurtmaker Danone aan omzetgroei

Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen. Het bedrijf verkocht weliswaar minder producten, maar wist dat te compenseren door de prijzen voor zijn flesjes Evian-water en Activia-yoghurt verder te verhogen. Danone blijft daarmee de hogere kosten doorberekenen aan consumenten.

Het concern, bekend van het kindertoetje Danoontje, zag de vergelijkbare omzet, de verkopen zonder de effecten van bijvoorbeeld overnames, afgelopen kwartaal met ruim 6 procent stijgen. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. De waterdivisie van het bedrijf kende daarbij de sterkste groei, dankzij de goede verkopen van de flesjes Evian.

Danone kampt met dezelfde problemen als andere fabrikanten van consumentenproducten, zoals Dove- en Magnum-moederbedrijf Unilever. Ook zij zien de volumes dalen, terwijl de omzet wel toeneemt doordat ze hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen en transport doorberekenen aan consumenten.

Danone verwacht wel dat het verkoopvolume, ofwel het aantal verkochte producten, in de tweede jaarhelft wat zal aantrekken. Voor het gehele jaar rekent Danone er dan ook op dat de omzetgroei aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 4 tot 6 procent zal uitkomen.

Het bedrijf kondigde tevens aan 200 miljoen euro aan waarde af te schrijven op zijn Russische activiteiten. Rusland nam vorige week de controle over de Russische bezittingen van Danone, na een decreet van president Vladimir Poetin gericht op bedrijven uit “onvriendelijke” landen. Danone kondigde al in 2022 aan Rusland te willen verlaten vanwege de invasie van Oekra├»ne in februari van dat jaar.